La empresa WOWT (World Of Wrestling Team) presento el ultimo encuentro del evento pasado, donde Super Crazy expuso su campeonato ante Bandolero y El Rebelde Noriega. Ahora este próximo Sábado 21 de marzo la empresa presenta su primer aniversario en el 6309 26 ST. en Berwyn y en el evento estelar, Bandolero busca su ultima oportunidad por el campeonato mundial ante Super Crazy, si Bandolero no gana este encuentro no tendrá otra oportunidad por el campeonato máximo.

🚨🚨 !SUPER CRAZY CAMPEON DE WOWT! 🚨🚨 🚨🚨 !SUPER CRAZY CAMPEON DE WOWT! 🚨🚨CHICAGO prepárate y se parte de la Historia cuando la empresa WOWT celebra su su primer 💥ANIVERSARIO💥 este próximo Sábado 21 de Marzo en el Berwyn Eagles Club en el 6309 26 ST. Chicago🇺🇸.Desde México 🇲🇽 el actual Campeón Mundial de WOWT el ex WWE SUPER CRAZY frente a BANDOLERO 🇵🇷.🎟Los boletos ya estan a la VENTA llamando al 312-508-1621 ☎️ y en EventBrite.com🌭HABRÁ VENTA DE COMIDA Y CERVEZAS🍺🎟 ENTRADA GENERAL $15🎟 MENORES DE 12 AÑOS $8🚙 Estacionamiento GRATIS 🚧#WeAreTheTeam Posted by WOWT Official on Saturday, February 29, 2020

Las puertas abren desde las 6:00 pm y la campana suena a las 7:00pm. Los boletos ya están disponible llamando al 312-508-1621 y para mas información puedes buscarlos en Facebook bajo WOWT OFFICIAL. Ademas los puedes adquirir también por Eventbrite.com Recuerda darle LIKE a su pagina en Facebook WOWT OFFICIAL.

ENTRADA GENERAL $15

MENORES DE 12 AÑOS $8