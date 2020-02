El ex campeón jr completo de WWC, el «Asombroso» Angel Cotto realizo un reto abierto a cualquier luchador de la misma empresa WOWT (World of Wrestling Team) o a cualquier luchador de cualquier parte del mundo a enfrentarse a el en el primer Aniversario de la empresa el Sábado 21 de Marzo en el histórico Berwyn Eagles Club en el 6309 26 ST en Berwyn, Illinois desde las 6:00 de la tarde, la campana suena a las 7:00 pm. Hubo un luchador mexicano llamado Eros que envió su vídeo a la empresa aceptando el reto frente al boricua.

Este choque sera uno entre México vs Puerto Rico. En el pasado, Angel Cotto se ha enfrentado a luchadores mexicanos como Laredo Kid y Aero Boy. En el ultimo evento en Puerto Rico comenzó una rivalidad frente a Xtreme Tiger y el mismo no culmino. Los boletos ya están disponible llamando al 312-508-1621 y para mas información puedes buscarlos en Facebook bajo WOWT OFFICIAL. Ademas los puedes adquirir también por Eventbrite.com Recuerda darle LIKE a su pagina en Facebook WOWT OFFICIAL.