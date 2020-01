El presidente de la empresa WOWT (World of Wrestling of Team) de Chicago comunico en un vídeo vía Facebook sobre varios anuncios dentro de la empresa. El primero fue que después de lo sucedido entre Bandolero y Noriega en el pasado evento, Christmas Collision el no va a permitir un encuentro entre ambos por la seguridad de ambos luchadores ya que no es una rivalidad deportiva y podría tomar otro curso.



Otro de los puntos que confirmo el presidente es el primer aniversario de la empresa este próximo Sábado 21 de Marzo en el histórico Berwyn Eagles Club en el 6308 26 ST en Chicago, Illinois. También confirmo el primer encuentro por el campeonato Campeonato Mundial, cuando el mexicano Super Crazy defiende ante Bandolero, si Bandolero pierde este encuentro no tendrá mas oportunidades por el campeonato de la empresa.

Los boletos ya están disponible llamando al 312-508-1621 y para mas información puedes buscarlos en Facebook bajo WOWT OFFICIAL.