🔥🔥LOS ERRORES SE PAGAN CON SANGRE🔥🔥

🔥🔥LOS ERRORES SE PAGAN CON SANGRE🔥🔥Mira parte de lo sucedido en CHRISTMAS COLLISION entre el Gerente General, Garcia Acevedo, Bandolero y El Rebelde Noriega.01-01-2020……

Posted by WOWT Official on Wednesday, January 1, 2020