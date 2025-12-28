AEW Worlds End: Sisters of Sin imponen su dominio ante Hyan y Maya World

La función continuó con un combate de parejas donde las Sisters of Sin buscaron reafirmar su posición frente a un dúo dispuesto a dar la sorpresa. Desde el inicio, la tensión fue evidente, con ambas esquinas midiendo fuerzas antes de que el ritmo se acelerara de forma abrupta.

El combate comenzó con Skye Blue enfrentando a Hyan. Hyan intentó un gesto deportivo al ofrecerle la mano, pero Skye respondió con un ataque inmediato, marcando el tono del duelo. Junto a Julia Hart, las Sisters frenaron cualquier intento de reacción cuando Hyan y Maya World buscaron volar hacia el exterior, recibiéndolas con duros codazos.

Maya tomó el relevo y fue directo contra Julia, pero Skye volvió a entrar para intercambiar golpes con ella. La acción se resolvió rápidamente cuando Skye conectó el Code Blue.

► Momentos claves

Hyan logró salvar a su compañera de la cuenta, pero quedó sola frente a las Sisters of Sin, que no desperdiciaron la ventaja y consiguieron la cuenta de tres para sellar la victoria.

►¿Qué pasará ahora?

Con una victoria contundente, Julia Hart y Skye Blue siguen fortaleciendo su alianza, mientras que Hyan y Maya World que buscar otra oportunidad para mostrar que pueden hacer las cosas en AEW.