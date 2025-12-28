AEW Worlds End: Bandido y Máscara Dorada superan a la Don Callis Family

En la Zero Hour de Worlds End a la Don Callis Family contra una de las duplas más espectaculares del momento. Bandido y Máscara Dorada buscaron imponer su estilo aéreo ante la potencia y experiencia de Mark Davis y Rocky Romero.

Desde el arranque, Davis utilizó su fuerza para dominar a Bandido, neutralizando cualquier intento de reacción. En contraste, Dorada mostró su agilidad frente a Romero, aunque su intento de lanzarse hacia el exterior fue detenido cuando Davis lo atrapó, permitiendo que Rocky lo castigara fuera del ring.

La Don Callis Family logró controlar por momentos, incluso atrapando un Crossbody de Dorada, pero Bandido cambió el rumbo del combate al lanzarse con un Tornillo sobre todos sus rivales.

► Momentos claves

Dorada continuó el castigo con un vuelo sobre Davis en ringside, dejando el escenario listo para que Bandido rematara a Romero con el 21 Plex y asegurara la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Bandido pudo sumar una victoria más a su cuenta y aunque ahora no pudo contar con su aliado Brody King, hizo un gran equipo con Máscara Dorada, lo que podría ser el inicio de una nueva alianza.