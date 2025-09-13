Worlds Collide: Pagano y Psycho Clown son atacados por The Wyatt Sicks

Pagano y Psycho Clown volvieron a demostrar por qué son los monarcas de la división de parejas de AAA al imponerse a The New Day (Kofi Kingston y The New Day), pero al final del combate recibieron una sorpresa nada inesperada.

El encuentro inició a ritmo lento, con intercambios de llaves y un tono más ligero, pero pronto los campeones tomaron el control. Un Arabian Moonsault de Psycho sobre Kofi Kingston estuvo cerca de finiquitar la lucha de manera temprana. Sin embargo, Kingston y Waller encontraron la forma de neutralizar a Psycho y mantenerlo aislado en su esquina por varios minutos.

La acción cambió con la entrada de Pagano, quien voló con un tope sobre Waller mientras Psycho castigaba a Kingston. Los retadores respondieron con un superplex y un codazo que pusieron a Pagano contra las cuerdas, aunque la intervención de Xavier Woods –quien acompañaba desde ringside pese a no poder luchar por prescripción médica– generó un momento de distracción. Esto fue aprovechado por Psycho para aplicar cintarazos sobre ambos rivales, preparando el camino para el final.

Con un doble Canadian Destroyer, los campeones dejaron sin respuesta a sus oponentes. Acto seguido, Psycho Clown finalizó el combate al derrotar directamente a Grayson Waller para sellar la defensa exitosa de los cinturones.

► Lo inesperado: aparición de los Wyatt Sicks

Tras la celebración, la arena se oscureció para dar paso a la llegada de los enigmáticos Wyatt Sicks, lo que dejó a los asistentes expectantes y abrió la puerta a un nuevo capítulo en esta rivalidad interpromocional.

Es así que más temprano que tarde, los campeones de AAA tendrían que medir fuerzas contra la temible facción de los Wyatt Sicks.