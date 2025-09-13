Worlds Collide Las Vegas: Mr. Iguana y Lola Vice vencen a The Judgment Day

por
WWE AAA Worlds Collide: Las Vegas

Esta noche, en la tercera lucha del evento especial de WWE y AAA denominado Worlds Collide 2025, vimos cómo Mr. Iguana y Lola Vice lograron vencer a Finn Bálor y Roxanne Pérez, de The Judgment Day, en una muy buena lucha.

► Así fue como Mr. Iguana y Lola Vice salieron vencedores en Worlds Collide 2025 Las Vegas

Finn Bálor atacó a Mr. Iguana con su Demonito. Y cuando quería volar, Lola Vice le movió las piernas y se castigó sus partes nobles con el esquinero. Mr. Iguana aprovechó para mandarlo a volar con una corbata y con un fuerte derechazo, Lola Vice golpeó a Finn para sacarlo fuera del ring.

► Momento clave

En esto, Mr. Iguana impulsó a La Yesca para que le hiciera un tope suicida a Demonito y Mr. Iguana se lanzo con un tornillo sobre el irlandés. Roxanne Pérez aprovechó la distracción de Raquel Rodríguez para hacerle una cuenta ilegal apoyada en las sogas a Lola Vice, sin embargo, la cubana resistió y le dio un derechazo giratorio que noqueó a Pérez y Vice logró la cuenta de tres con el toque de espaldas.

► ¿Y ahora qué?

No se sabe bien qué pasará en cuanto a AAA, pero en NXT No Mercy 2025, este sábado 27 de septiembre, veremos a Lola Vice buscar quitarle el Campeonato NXT a Jacy Jayne.

