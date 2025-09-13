Worlds Collide: Mascarita Sagrada da el triunfo sobre LWO y aliados

El primer combate de Worlds Collide enfrentó a dos equipos interesantes, uno de AAA y otro mezclado de WWE con un luchador mini de la Tres Veces Estelar. Fue así que La Parka, Mascarita Sagrada, Niño Hamburguesa y Octagón Jr. enfrentó a Lince Dorado, Cruz del Toro, Joaquín Wilde y Mini Abismo Negro.

La segunda versión de Mascarita Sagrada, recordada en WWE como El Torito, reapareció con fuerza y se convirtió en una de las figuras más ovacionadas de la noche.

El ambiente fue especial gracias a la gran presencia de público latino, que respondió con cánticos y ovaciones. La Parka también fue recibida con aplausos, mientras que Mascarita se robó los reflectores con movimientos como su helicóptero y tijeras para sacar del ring a Mini Abismo Negro, además de sorprender al aplicar un Falcon Arrow sobre Joaquin Wilde.

El duelo no bajó de intensidad: Cruz del Toro ejecutó un Coast to Coast sobre Octagón, Lince Dorado castigó con un SSP y una serie de vuelos suicidas desató la euforia en la arena. Finalmente, Mascarita quedó frente a frente con Mini Abismo Negro y lo venció con espaldas planas, dándole a AAA la primera victoria de la vel

► El regreso de un personaje querido

Mascarita Sagrada se llevó los aplausos del público y dejó abierta la posibilidad de que este regreso marque una nueva etapa para el personaje dentro de AAA.