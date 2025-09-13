Esta noche, en la segunda lucha del especial de WWE y AAA denominado Worlds Collide 2025, vimos una gran lucha entre dos tremendas luchadoras, de categoría mundial. Natalya y Faby Apache empezaron demostrándonos sus grandes habilidades en lucha a ras de lona, con llaves y contrallaves.

Nattie recibió una bofetadota y patadas voladoras de la mexicana, hasta que logró mandarla a rebotar en las sogas, para luego tirarla duro contra la lona y casi llevarse la victoria.

► Así fue la victoria de Natalya ante Faby Apache

Natalya luego hizo sufrir a Faby Apache con La Tapatía y los fans corearon «¡Esto es lucha!» Luego, Natalya conectó varios derechazos a Apache y la dominó por varios minutos. Faby luego reaccionó y puso a Natalya en una buena palanca al brazo.

► Momento clave

Faby Apache quería humillar a Natalya y meterse en su cabeza aplicándole The Sharpshooter, pero la canadiense evitó la movida histórica de su familia, y logró una rodada a espaldas para llevarse la victoria. Y así, Natalya no solo logró vencer a Faby Apache, sino que se convirtió en la retadora oficial al Campeonato Reina de Reinas AAA que ostenta actualmente Flammer.

► ¿Y ahora qué?

La verdad es que esta era una lucha que Natalya quería desde hace años, así que, por fin, su sueño se pudo cumplir. Ambas dieron un buen espectáculo, aunque no se promocionara mucho la contienda previamente.

Faby y Natalya siguieron careando y hasta se empujaron después de la lucha, así que esta rivalidad no ha acabado. Ambas pueden entrar en una buena rivalidad con varias luchas entre sí. Ya lo veremos. Estén atentos a SÚPER LUCHAS.