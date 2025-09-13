Worlds Collide: Hijo de Dr. Wagner Jr. retiene el Campeonato Latinoamericano ante cuatro rivales

El Campeonato Lationamericano AAA estuvo en juego, donde Hijo de Dr. Wagner Jr. se enfrentó a Dragon Lee, Ethan Page y JD McDonagh en un intenso combate donde el título fue bastante intenso.

El Campeonato Latinoamericano de AAA tuvo uno de los duelos más intensos de la noche en Worlds Collide. El Hijo de Dr. Wagner Jr. tuvo que batallar mucho y en todo momento para buscar quedarse con el título.

Desde el inicio, los cuatro gladiadores no se guardaron nada y ofrecieron un espectáculo lleno de vuelos, castigos y ejecuciones que arrancaron constantes ovaciones. Ethan Page fue quien se inclinó más hacia el bando rudo, llegando incluso a atar la máscara de Dragon Lee a la cuerda para dejarlo fuera de acción.

El público estalló cuando Wagner y Page intercambiaron golpes en el exterior del cuadrilátero, solo para ser sorprendidos por un arriesgado vuelo de Dragon Lee sobre ambos. A partir de ahí, la intensidad se multiplicó: JD McDonagh conectó un Spanish Fly sobre Dragon Lee, quien reaccionó con un Canadian Destroyer sobre el irlandés. Sin embargo, Page interrumpió con su Twisted Grin para casi llevarse la victoria.

En medio del caos, el Hijo de Dr. Wagner Jr. supo capitalizar el momento y logró imponerse sobre McDonagh para retener con éxito su campeonato, demostrando por qué es uno de los pilares actuales de AAA.

► ¿Qué viene ahora para los protagonistas?

Con esto, el Hijo de Dr. Wagner estará esperando un nuevo retador, mientras que Ethan Page y JD McDonagh deberán enfocarse en sus propios cetros, y Dragon Lee tendrá que seguir buscando la manera de conquistar un título.