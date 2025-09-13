Esta noche, en el evento estelar del evento especial que WWE y AAA realizaron en conjunto, Worlds Collide 2025 Las Vegas, vimos cómo Dominik Mysterio logró vencer a El Hijo del Vikingo para poder cumplir su sueño y ser doble campeón. Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón AAA y también es el actual Campeón Intercontinental WWE, así que está que no cabe de la dicha.

► Momento clave en la victoria de Dominik Mysterio ante El Hijo del Vikingo

El Hijo del Vikingo se distrajo con el hecho de que El Grande Americano quería sacar algo de su traje, y fue a intentar quitarle la máscara. En medio del forcejeo, El Grande Americano logró pasarle un artefacto a Dominik Mysterio, que el «Dirty Dom» se puso en su máscara y utilizó para darle un tope suicida al pecho del mexicano, y luego, caerle encima al Vikingo con su Frog Splash.

► ¿Y ahora qué?

Dominik Mysterio obligó a su padre, Rey Mysterio, a cumplir su palabra y le puso el Megacampeonato AAA en la cintura. Luego, apareció The Judgment Day y aunque celebraorn con Dom, se quedó algo raro el ambiente porque Dominik festejó más eufóricamente con el enmascarado, así que hay mucho en el aire. Además, de ver quién retará ahora a Dominik por el Megacampeonato AAA.