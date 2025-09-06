Worlds Collide 2025: WWE y AAA anuncian cartel del evento

La primera lucha confirmada para Worlds Collide 2025 fue el esperado duelo por el Megacampeonato AAA entre El Hijo del Vikingo y Dominik Mysterio, pero durante el último evento de SmackDown se reveló el resto de una cartelera que promete emociones al límite el próximo 12 de septiembre en The Pavilion at the Thomas & Mack Center de Las Vegas.

Entre los combates destacados se encuentra el choque por el Campeonato Norteamericano de NXT, donde Ethan Page defenderá ante el Hijo de Dr. Wagner Jr., Dragon Lee y JD McDonagh en una lucha de cuatro esquinas que reúne talento de élite de AAA y WWE.

La lucha femenina también tendrá un momento clave con Faby Apache ante Natalya, encuentro que definirá a la próxima retadora al título Reina de Reinas. Apache, emblema de AAA, buscará imponerse a la técnica y experiencia de la integrante de la dinastía Hart.

El espectáculo incluirá además la presencia del carismático Mr. Iguana, quien hará equipo con Lola Vice frente a Finn Bálor y Roxanne Perez, en un duelo mixto que promete dinamismo y entretenimiento.

Otra de las sorpresas es la lucha por el Campeonato de Parejas, con Pagano y Psycho Clown midiéndose contra Xavier Woods y Kofi Kingston, en un choque entre la rudeza mexicana y el estilo explosivo de The New Day.

Además, se confirmó la presencia de Penta El Zero Miedo, quien, aunque aún no tiene combate asignado, aumenta la expectación de un evento que rompe fronteras y consolida la unión entre WWE y AAA.

► Cartel anunciado de Worlds Collide

Cabe destacar que al momento de anunciar el cartel, WWE utilizó una foto de LA Park en su etapa de WCW cuando era La Parka. Sin embargo, se referían a la actual Parka, nuevo personaje de AAA.