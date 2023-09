Woodley: «Regresaría a UFC para darle una paliza a Adesanya»

El ex campeón de peso welter de UFC, Tyron Woodley, no es fanático del ex campeón de peso mediano Israel Adesanya y regresaría al octágono para intentarlo.

Woodley estaba hablando de su carrera en UFC y el boxeo con el ex campeón de peso semipesado de UFC, Rampage Jackson, en el video podcast de Jaxxon. Le preguntaron por quién regresaría al octágono y su respuesta llegó rápidamente.

“La única persona a la que me gustaría darle una paliza es a Israel Adesanya. No me gusta».

Cuando se le preguntó por qué no le gustaba Adesanya, Woodley resumió su enemistad intermitente con el ahora ex campeón, quien perdió el título de peso mediano ante Sean Strickland a principios de este mes en UFC 293 .

“Porque dice [falso]. Él nunca fue Israel Adesanya. … ¿Cómo hago esto de nuevo? Israel Adesanya, aparecí en el mismo programa, TMZ, y me preguntaron quién sería el siguiente. Dije: ‘Me gusta este chico Israel’. Es un poco diferente, pero tiene algo de dinamismo. Tiene su propio carácter. Es llamativo, pero es un buen artista marcial. Creo que es alguien a quien hay que tener cuidado. Fue entonces cuando empezó. Entonces le mostré su respeto.

“Entonces me preguntaron, ¿contra quién quería pelear? Quien esté en la cima. Entonces estás en la cima, hermano mío, es un saludo. Nunca quise pelear contra Nick, Nate [Diaz] o Conor [McGregor], o Georges [St-Pierre] porque pensaba que eran débiles, fáciles y geniales. Pensé que eran los mejores. Para ser el mejor hay que vencer a los mejores”.

Claramente, el mensaje de Woodley no fue tomado con buenos ojos por Adesanya, quien respondió en una serie de entrevistas. Woodley perdió el título ante el ahora ex campeón Kamaru Usman y luego se enfrentó dos veces a Jake Paul en un par de combates de boxeo. Después de perder ambos, y el segundo por nocaut, se alejó de los deportes de combate.

Woodley ha insinuado un regreso al boxeo, pero aún no ha anunciado ninguna reserva a pesar de los intercambios con el influencer convertido en boxeador KSI . Mientras tanto, Adesanya podría conseguir una revancha con Strickland por el título de UFC. Es muy poco probable que los dos se conozcan alguna vez, pero a Woodley le encantaría tener la oportunidad.