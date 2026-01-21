Wolfgang luchará en el MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Wolfgang luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Originario de Glasgow, Escocia, Reino Unido, Wolfgang llega como uno de los pesos completos ​​más peligrosos de RIOT este año. Conocido por el siniestro apodo de «El Último Rey de Escocia», Wolfgang presenta un estilo despiadado y agresivo basado en el castigo, la disciplina y el control. Wolfgang no persigue el caos. Lo crea.

Armado con armas devastadoras como el Punto de Daño, el aplastante Aullido y un Swanton Bomb sorprendentemente ágil, Wolfgang es especialmente apto para un RIOT donde las eliminaciones pueden venir de cualquier lugar y en cualquier momento.

Y este año, lo que está en juego es más importante que nunca. Tras la exigencia de MLW Nation, el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW se defenderá en el mismísimo Battle RIOT. Esto significa que Wolfgang no solo lucha por sobrevivir… lucha por salir de Florida como campeón mundial.

Battle RIOT VIII cuenta con 40 competidores, con un nuevo participante cada 60 segundos. Las eliminaciones se realizan por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior, sin descalificaciones. El uso de armas es legal. Las alianzas son temporales. Solo un competidor se alza con el premio mayor.

Y si la fortuna nos sonríe… Si Wolfgang se encuentra en el ring al mismo tiempo que sus compatriotas de Glasgow, Joe Coffey y Mark Coffey, la dinámica de poder podría cambiar drásticamente. Tres escoceses, unidos en un ambiente sin reglas, podrían desencadenar una devastadora racha de eliminaciones y abrirse camino brutalmente hacia la gloria del título mundial.

El 29 de enero estalla el RIOT en Kissimmee… y Wolfgang llega para imponer el orden por la fuerza. ¿Conseguirá el último rey de Escocia apoderarse de la corona?