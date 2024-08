Wolfgang, de NXT, luchará contra Joe Hendry en TNA

Muy ilusionado lucía Joe Hendry por poder ofrecer un recital la semana pasada en la primera parte de NXT The Great American Bash. Pero los rudos Gallus se tomaron bastante mal las tonadas burlescas del escocés, y decidieron interrumpir el tremendo concierto, estableciéndose un duelo entre Hendry y Joe Coffey para esta semana.

Anoche, sin rimas ingeniosas que valieran, Hendry tuvo que medirse sobre el ring a todo un luchadorazo, y salió victorioso. Aunque de momento, Hendry no se libra de Gallus. Y poco importa que vuelva a TNA. Según anuncia la empresa de Anthem Sports & Entertainment, Wolfgang se desplazará hasta la «Impact Zone» para enfrentarlo allí este jueves (lucha ya grabada el pasado día 2).

Junto al mencionado Joe Hendry vs. Wolfgang, TNA presentará mañana otros encuentros en su nueva entrega televisiva. He aquí el menú anunciado.

BREAKING: @joehendry battles @WolfgangYoung on #TNAiMPACT THIS THURSDAY at 8/7c on @AXSTV & TNA+!



SIGN UP to WATCH: https://t.co/EkIqqcuYSK pic.twitter.com/otog3FFsO7