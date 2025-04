The Miz vs. John Cena por el Campeonato WWE en fue la lucha estelar de WrestleMania 27 el 3 de abril de 2011 en la Georgia Dome en Atlanta (Georgia).

La noche más grande del «Awesome One» fue también la más criticada pues el final del combate generó mucho enojo en el respetable. Recordemos que terminó por doble conteo de fuera cuando ambos luchadores comenzaron a pelear en ringside y posteriormente The Rock apareció para reiniciarlo, atacar a Cena y facilitar el triunfo de Miz.

Pero pudo haber sido peor. Tantos años después, habiendo sido otra vez campeón mundial, también Campeón Intercontinental y Campeón en Parejas, Miz recuerda aquello en una entrevista reciente con ESPN:

«Estoy muy agradecido de haber estado en ese combate con John Cena, así como con Mike Chioda —el árbitro— y con The Rock. Ellos me cuidaron. No sé qué habría pasado si yo caía y simplemente detenían toda la lucha. Eso habría sido el mayor arrepentimiento de mi vida. Estuve a salvo y pude terminar lo que necesitaba hacerse para este evento estelar de WrestleMania. Estoy eternamente agradecido.»