WK20: Definido el rival para el debut de Aaron Wolf

New Japan Pro Wrestling reveló el nombre del rival que enfrentará Aaron Wolf en su lucha debut, misma que ocurrirá en Wrestle Kingdom 20.

► EVIL será el oponente de Wolf en su debut luchístico

Esto fue dado a conocer en la conferencia de prensta post King of Pro Wrestling, donde se oficializó la primera lucha para el 4 de enero de 2026.

Fue a finales de junio, cuando el ex judoca olímpico anunció su adhesión a la empresa del león, especificando que su debut luchístico se daría en WK20.

En el anuncio de esta lucha puede leerse:

El lunes en King of Pro-Wrestling en Ryogoku, EVIL se convirtió en cuatro veces campeón de peso abierto NEVER gracias a los esfuerzos de sus compañeros de HOUSE OF TORTURE y una baraja completamente preparada contra Oleg Boltin. Tras el combate, HOT intentó agravar la situación con un ataque posterior, pero se enfureció cuando Aaron Wolf, quien observaba desde el ringside, no aguantó más. El judoca, medallista de oro olímpico, subió al ring y mandó a volar a SHO, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo con derribos y un body slam antes de enfrentarse al Rey de las Tinieblas. Tras bambalinas, Wolf declaró que había actuado por instinto al subir al ring y solicitó un combate contra EVIL para su debut el 4 de enero de 2026 en el Tokyo Dome. EVIL le respondió tras bambalinas que si «estás listo para morir, estoy dispuesto a aplastarte». Aunque EVIL no está dispuesto a arriesgar su Campeonato de Peso Abierto NEVER, parece estar ansioso por enfrentarse a Aaron Wolf uno a uno. Un combate individual especial ya es oficial, la primera entrada a la cartelera del Tokyo Dome el 4 de enero.

No se descarta que, fieles a su costumbre, House of Torture intervengan en la batalla, apoyando a su líder.