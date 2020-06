Confirmado un "Winner Takes All" para el episodio de NXT del 8 de julio

Winner Takes All

El juego del contrarresto vuelve a aderezar la guerra entre WWE y AEW. Y ya lo echábamos de menos por el bien de los seguidores, que deberían estar encantados con la oferta semanal de calidad que ofrecen ambas compañías, pese a su vergonzoso tratamiento de la crisis del coronavirus y a unos shows que sin público, pierden todo su fundamento.

Si el año pasado Fight For The Fallen fue el objeto de sabotaje, programando WWE un evento de EVOLVE el mismo día, ahora otra gran cita de AEW, Fyter Fest, supone el objetivo. Y debido a que los Élite lo presentarán en dos episodios de Dynamite, el miércoles que viene y el siguiente, NXT tirará la casa por la ventana a fin de no descolgarse demasiado en la pugna por los ratings.

De hecho, recuperará el concepto "The Great American Bash" para la ocasión, después de hacer lo propio con "In Your House", convirtiéndolo en una suerte de especial para esos días 1 y 8 de julio. He aquí el cartel provisional del primer miércoles.

OPORTUNIDAD TITULAR POR EL CAMPEONATO FEMENIL NXT

Mia Yim vs. Tegan Nox vs. Candice LeRae vs. Dakota Kai

SI RHEA RIPLEY PIERDE SE UNIRÁ A LA ROBERT STONE BRAND

Rhea Ripley vs. Aliyah y Robert Stone

LUCHA DE CORREA

Dexter Lumis vs. Roderick Strong

► NXT, cual NJPW con un "Winner Takes All"

Y además, ya hay enorme estelar para el segundo miércoles de este particular The Great American Bash.

Al retener ayer el Campeonato Norteamericano NXT, Keith Lee se verá las caras con Adam Cole, Campeón NXT, y el vencedor se hará con ambas correas. Una apuesta arriesgada a fin de atraer miradas, pues el futuro de Lee y Cole sin sus cetros parece incierto.