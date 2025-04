Willow Nightingale y Swerve Strickland derrotaron a Jon Moxley y Marina Shafir

Rumbo a AEW Dynasty, Jon Moxley y Marina Shafir, enfrentaron un gran reto, una lucha de relevos mixtos, pero en formato tornado, por lo que no se necesitarían relevos.

Para este duelo enfrentaron a Willow Nightingale y Swerve Strickland, quien será el retador por el Campeonato Mundial AEW en el próximo evento magno de la empresa.

La lucha comenzó con Willow y Strickland dominando a base de ataques contundentes, intercambiando el control de la acción. Sin embargo, los integrantes de los Death Raiders reaccionaron rápidamente, intentando inclinar la balanza a su favor con diversos artilugios.

El combate se mantuvo equilibrado por largos momentos. En un punto, Strickland y Willow unieron fuerzas para atacar a Moxley, logrando poner en aprietos al campeón. No obstante, la dinámica cambió cuando Moxley estuvo a punto de atacar a Willow, pero Strickland lo detuvo al amenazar con hacer lo mismo con Shafir. Al final, ninguno de los ataques se concretó.

Nightingale quedó fuera de acción momentáneamente tras ser lanzada contra una mesa fuera del ring. Mientras tanto, Swerve resistió un feroz ataque doble hasta que Willow logró reincorporarse para apoyar nuevamente a su compañero. En un movimiento clave, arrojó a Marina contra Moxley, impidiendo así la rendición de Strickland.

MOX THREATENED TO HIT A DEATH RIDER ON WILLOW SO SWERVE THREATENED MARINA WITH A BIG PRESSURE #AEW #AEWDynamite

