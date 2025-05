La más reciente entrega de AEW Dynamite cerró estableciendo un combate para Double or Nothing 2025. Y nada más y nada menos que un combate «Anarchy In The Arena» entre (es de suponer) un equipo capitaneado por Swerve Strickland y otro por Jon Moxley. Aunque AEW se hace la misteriosa a la hora de revelar quiénes serán sus compañeros de batalla.

Interesante quid, porque si se suman Willow Nightingale y Marina Shafir, podrían convertirse en las primeras mujeres estelaristas de un PPV de AEW. Recordando la edición de 2024, esta tuvo como «main event» un «Anarchy in the Arena», y lo mismo sucedió con la de 2023. Cabe pensar entonces en una continuidad de la dinámica, ante la presencia dentro del choque del Campeón Mundial AEW y varias de las principales estrellas del producto.

Seis años después clama un tanto al cielo, pero nunca es tarde, tras las críticas recibidas por no cerrar Revolution 2025 con el antológico duelo «Hollywood Ending» protagonizado por Toni Storm y Mariah May.

Seguidamente, todo lo que tiene en agenda AEW para Double or Nothing 2025, a celebrarse el domingo 25 de mayo desde la Desert Diamond Arena de Glendale (Arizona, EEUU).

Sun, 5/25

AEW Double or Nothing

LIVE on PPV – 8e/5p



Anarchy in the Arena!@swerveconfident issued the challenge on Dynamite which was accepted by AEW World Champion @JonMoxley on Collision



Now, we’ll have ANARCHY IN THE ARENA at #AEWDoN in Glendale, AZ, THIS SUNDAY, May 25! pic.twitter.com/5DlERPhAsD