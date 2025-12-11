Willow Nightingale y Harley Cameron primeras Campeonas de Parejas AEW

Llegó la lucha por el Campeonato Femenil de Parejas AEW, donde se coronarían a las primeras monarcas de este trofeo, buscando impulsar a la división que cada vez crece más.

El ambiente en la arena estalló desde la primera campana. Harley Cameron y Mina Shirakawa abrieron con un intercambio parejo, marcando el tono de una final donde ningún equipo estaba dispuesto a ceder el protagonismo. La respuesta fue inmediata: relevos en ambas esquinas, ritmo creciente y un choque de estilos que mantenía al público pendiente de cada movimiento.

El ingreso de Willow Nightingale cambió el pulso del combate gracias a su potencia, derribando a Toni Storm sin que la campeona de Hollywood perdiera la compostura. El dominio de Babes of Wrath se consolidó con un Cannonball desde el filo hacia ringside, pero Storm recuperó terreno atrapando a Willow con un Body Scissors que frenó su impulso.

► Desarrollo del combate

Timeless Love Bombs buscaron romper la estructura de sus rivales, y Shirakawa consiguió cerrar un Figure Four Leglock sobre Harley en el centro del cuadrilátero.

Storm tomó la delantera con un Diving Slingblade y un Storm Zero que parecía definitivo, pero Willow irrumpió con un Senton salvador. El combate se trasladó a ringside, donde Toni intentó un Tornado DDT, solo para ser atrapada en el aire y enviada de espaldas al suelo con un Suplex que devolvió el control a las Babes of Wrath.

► Momentos claves

Mina respondió con una ráfaga de Rolling Elbows y un Backfist, pero Harley evitó el remate de Shirakawa para conectar el suyo propio en un giro que abrió la ventana final. Con la mesa lista, Willow aprovechó la oportunidad para levantar a Mina y aplicar un contundente Babe with the Powerbomb que selló la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora con las primeras campeonas?

Como primeras campeonas de parejas, Babes of Wrath se colocan en el centro del panorama de la división, no solo por el resultado, sino por la solidez mostrada ante un equipo experimentado y mediático como Timeless Love Bombs.

Habrá que esperar para conocer quienes serán las primeras retadoras, pues ahora muchas buscarán el cetro.