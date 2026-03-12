Willow Nightingale retiene el Campeonato TBS ante Persephone

El Campeonato TBS estuvo en juego cuando Willow Nightingale defendió su título ante Persephone, actual campeona femenil del CMLL. El duelo enfrentó la potencia de la campeona de AEW contra la técnica y agresividad de la retadora mexicana.

Desde el inicio, Willow tomó la iniciativa con una llave a la cabeza que llevó rápidamente a Persephone a la lona. Aunque la retadora logró liberarse, Nightingale volvió a controlar el combate con unas tijeras a la cabeza que obligaron a Persephone a reaccionar.

Persephone logró equilibrar la lucha cuando llevó a Willow hacia la esquina y respondió con una ofensiva que incluyó un fall away slam, mostrando su fuerza ante la campeona.

Tras el descanso, ambas comenzaron a intercambiar golpes con gran intensidad. La campeona incluso derribó a su rival desde el borde del ring antes de conectar un poderoso senton tipo bala de cañón que levantó al público.

Willow buscó cerrar el combate con otra bala de cañón en la esquina y posteriormente con un moonsault, pero Persephone logró esquivar y respondió con un suplex alemán que puso en aprietos a la campeona.

La retadora también conectó una superkick seguida de un moonsault desde el trampolín que estuvo cerca de darle la victoria, aunque Nightingale logró resistir el conteo.

► Momentos Clave

En la recta final, ambas luchadoras se enfrentaron en la parte superior del esquinero mientras buscaban una maniobra definitiva para llevar al toque de espaldas. La cobertura tomó desprevenida a Persephone y permitió que Willow consiguiera la cuenta de tres, asegurando así otra exitosa defensa del Campeonato TBS.

► ¿Qué pasará ahora?

Esta derrota sin duda es dolorosa para Persephone, pues apenas el viernes se convirtió en Campeona del CMLL. Por su aprte, Willow sigue acumulando victorias y defendiendo el cetro.