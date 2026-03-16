Willow Nightingale retiene el Campeonato TBS ante Lena Kross

El Campeonato TBS estuvo en juego cuando Willow Nightingale defendió su título frente a la poderosa Lena Kross, que tenía en mente llevarse el título de la poderosa luchadora.

Desde los primeros instantes, la retadora dejó claro que representaría una amenaza seria para la campeona. Kross tomó la iniciativa en la primera toma de contacto al derribar a Willow con facilidad. Nightingale intentó responder con varios tackles, pero la retadora se mantuvo firme y evitó caer.

Willow logró frenar momentáneamente a su rival al estrellarla contra la esquina, aunque Kross respondió con aún más agresividad. La retadora conectó un potente German Suplex que pareció lastimar el hombro de la campeona.

Aprovechando el daño, Kross lanzó a Nightingale contra la barricada en ringside para castigar aún más la zona afectada. La campeona reaccionó con varios lariats que finalmente derribaron a su rival, aunque el impacto también le pasó factura. Poco después conectó un spinebuster que le dio una cuenta de dos.

El combate se volvió cada vez más intenso con un intercambio de golpes en el centro del ring. Kross estuvo muy cerca de la victoria tras aplicar un TKO que dejó a Willow en serios problemas.

► Momentos clave

Lena buscó cerrar la lucha con un poderoso Jackhammer, pero la campeona encontró la forma de revertir la maniobra en el último momento. Willow Nightingale aplicó un poderoso Backslide. La sorpresiva cobertura fue suficiente para conseguir la cuenta de tres y asegurar otra defensa exitosa del Campeonato TBS.

► ¿Qué pasará ahora?

Willow Nightingale sgiue dominando pero tras el final del comabte Megan Bayne atacó a Willow aunque Harley Cameron corre al ring para salvar a su compañera.