Willow Nightingale y Harley Cameron vencen a Mercedes Moné y Athena en el torneo por el Campeonato de Parejas

En una intensa batalla de primera ronda, Willow Nightingale y Harley Cameron lograron imponerse ante el poderoso dúo formado por Mercedes Moné y Athena, avanzando así a la segunda fase del Torneo por el Campeonato Femenil de Parejas de AEW.

El combate comenzó con dominio total de Moné y Athena, quienes atacaron por la espalda antes de la campana. Harley resistió la ofensiva inicial, y con un Backdrop Suplex consiguió abrir espacio para el relevo a Willow, que entró con fuerza para castigar a ambas rivales. Las campeonas individuales mostraron su química con ataques coordinados, pero las retadoras resistieron el castigo y se mantuvieron en la pelea.

El ritmo aumentó con movimientos en conjunto: Harley sorprendió con un poderoso azotón y Willow aplicó un doble Spear para recuperar el control. Athena realizó un impresionante Fallaway Slam doble para tomar el control.

Momentos claves

El intento de Billie Starkz de ayudar a Athena marcó el punto de quiebre. Statlander intervino para impedir la trampa, lo que distrajo a Moné y permitió a Willow ejecutar el Death Valley Driver sobre Athena y asegurar la victoria.

¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Willow Nightingale y Harley Cameron avanzan a la segunda ronda, donde enfrentarán a Julia Hart y Skye Blue. Mientras tanto, queda en el aire la tensión entre Athena, Mercedes Moné tendrán que enfocarse en mantenerse con sus respectivos campeonatos.

