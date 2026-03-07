Una asistencia inédita en Europa para un show de lucha libre femenil, la presencia de figuras internacionales y un cartel con varios potenciales «bangers». ¿Necesitaba algo más de bombo Wrestle Queendom VIII? No, pero nunca viene mal poner en juego un campeonato mediático, dirán por EVE, según conocimos anoche durante Women Behaving Badly.

Tras vencer a Lil Marz en la segunda lucha de la velada, Nina Samuels tomó el micro e informó al respetable y a su asistenta Abi Cartwright que el duelo que disputaría contra Willow Nightingale hoy sería por el Campeonato TBS que ostenta la estadounidense desde el pasado 31 de diciembre.

Se trata de la segunda vez que esta presea se defiende fuera de AEW. La anterior tuvo también a Nightingale de monarca, allá por 2024, bajo su primer reinado, cuando la puso sobre la mesa ante Tam Nakano en Stardom Flashing Champions. Asimismo, primera vez que Samuels compite por una correa de la casa Élite, donde disputó un combate durante el episodio de Collision del 24 de agosto de 2024.

Además, durante este Women Behaving Badly, supimos que Jessica Troy se unirá a Charli Evans para buscar el Campeonato de Parejas EVE que ostentan LALLIE (Lana Austin y Hollie Barlow) en Wrestle Queendom VIII y que Skye Smitson y Violet Nyte se sumarán a la lucha a cuatro bandas por ser aspirantes a ese oro.

Seguidamente, la estampa actualizada de Wrestle Queendom VIII, a celebrarse el domingo 8 de marzo desde el indigo at The O2 en Londres (Inglaterra), cuyo seguimiento podrá realizarse vía canal de YouTube de EVE (mediante suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior)

► Women Behaving Badly: resultados

Seguidamente, todo lo que dio de sí EVE 145: Women Behaving Badly, celebrado desde el Big Penny Social de Londres (Inglaterra), y que pudo verse vía canal de YouTube de EVE (mediante suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior).

Amira Blair y Cassius interrumpieron a la anunciadora antes de que diera paso al primer combate para que Blair le dedicara una «diss track» a Harley Cameron, su rival en Wrestle Queendom VIII. Pero asimismo, fueron interrumpidos por Cameron, quien hizo acto de presencia y recriminó a Blair que criticara sus pechos. Inevitablemente, hubo golpiza, detenida por miembros del staff.

LALLIE (Lana Austin y Hollie Barlow) derrotaron a Miko Alana y Johnnie Robbie . Austin fue más eslabón fuerte que nunca, protagonizando la última secuencia, sobre los 10 minutos, cuando quedó a solas con Alana y la cubrió tras un Discus Lariat, mientras Barlow evitaba que Robbie rompiese la cuenta lanzándose contra ella mediante Tope Suicida. ♠♠♠ 1/2

Nina Samuels (con Abbi Cartwright) derrotó a Lil Marz . Sigue pendiente la primera victoria de Marz en EVE, quien pese a intentar sorprender, acabó de espaldas planas luego del Starstruck en una lucha corta, de unos siete minutos. ♠♠♠ Concluida, Samuels dio cuenta del comentado anuncio.

. Sobre los 13 minutos de contienda, Skye Smitson y Violet Nyte interfirieron atacando a ambas duplas. ♠♠♠ Smitson tomó un micro y anunció que ella y Nyte completarían el combate por una oportunidad al Campeonato de Parejas EVE de Wrestle Queendom VIII. Alex Windsor y AZM derrotaron a Syuri y Safire Reed . Las secuencias que intercambiaron las implicadas hicieron prever que sus enfrentamientos individuales de Wrestle Queendom VIII serán dignos de atención. Notable lucha porque ninguna salió a guardarse nada para entonces. Reed recibió el pin tras el Pumphandle Half Nelson Driver. ♠♠♠ 3/4

FALLS COUNT ANYWHERE: Dash Chisako derrotó a Anita Vaughan. Curiosa elección para el estelar, con las protagonistas acordando no usar armas, hasta que Vaughan se vio sobrepasada por Chisako y entonces todo explotó, aunque sin llegar a niveles realmente extremos. El combate fue más un «brawleo» con el aporte de ciertas armas que otra cosa, sin que la estipulación tuviera verdadero peso. Su final se sintió un tanto anticlimático, cuando Chisako hizo que Vaughan atravesara una mesa con una Plancha desde el esquinero y la puso de espaldas planas. ♠♠♠1/4

⇒ Como prolegómeno de Wrestle Queendom VIII, un show certero, donde aparte de su acción (muy recomendable ese Yamashita vs. Hayter) se produjeron nuevas confirmaciones para la gran cita dominical y se vendió un poco más el Amira Blair vs. Harley Cameron y el «main event». Me pregunto: si este Women Behaving Badlyl, con seis luchas, duró 189 minutos (intermedio incluido), ¿cuánto durará Wrestle Queendom VIII, que tiene programadas nueve? Tal vez decidan suprimir el intermedio, pues de lo contrario me temo que algunos encuentros serán muy cortos.

