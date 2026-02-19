Willow Nightingale retiene el Campeonato TBS en lucha de cuatro esquinas

El Campeonato de TBS estuvo en juego en una intensa lucha de cuatro esquinas donde Willow Nightingale defendió ante Megan Bayne, Marina Shafir y Mina Shirakawa. El duelo fue bastante intenso y el cetro estuvo cerca de cambiar de manos..

Marina sacó rápidamente a Mina del ring y se unió a Megan para atacar a la campeona. Willow reaccionó expulsándolas y lanzándose con un Cannonball hacia el exterior. Mina respondió volando desde el poste con un crossbody sobre todas sus rivales.

Bayne impresionó con unas poderosas tijeras desde lo alto sobre Willow, mientras Marina volvía a sacar a la campeona del cuadrilátero con otra variante del mismo castigo. Megan cargó a Mina y la arrojó sobre el resto por encima de las cuerdas, mostrando su dominio físico.

Bayne y Shafir intentaron trabajar juntas, pero la tensión apareció cuando Megan interrumpió una cuenta de Marina. Más adelante, ambas castigaron a Willow contra las cuerdas, debilitando a la campeona.

Mina regresó con patadas y velocidad, saltando sobre la espalda de Megan para impactar a Marina antes de conectar un Slingblade que fue interrumpido por Willow. La campeona respondió con un spinebuster sobre sus tres rivales, encendiendo al público.

La acción se trasladó a ringside cuando Bayne sacó a todas del ring y se lanzó con un tope. Instantes después, la rivalidad entre Megan y Marina explotó con una brutal powerbomb de Bayne sobre Shafir contra la mesa del timekeeper.

► Momentos Clave

En el tramo final, Bayne buscó altura, pero Willow la interceptó con un superplex. Mina tomó protagonismo con unas patadas y varios codazos sobre la campeona, seguidos de un poderoso castigo. Cuando intentó cerrar con la Figura Cuatro, Willow revirtió la llave en un paquetito que se convirtió en conteo sorpresivo que tomó desprevenidas a sus rivales.

► ¿Qué pasara ahora?

Wilow consiguió una victoria más, y retuvo el cetro, pero las luchadoras participantes en el combate posiblemente buscarán una revancha.