Willow Nightingale: «Amo demostrar valía en AEW»

Poco a poco, llevando también su éxito a NJPW y Stardom, Willow Nightingale se ha convertido en una de las mejores y más destacadas luchadoras de AEW. No pudo repetir su triunfo en el torneo Owen Hart Foundation Cup de 2023 ya que en la final de 2024 fue superada por Mariah May pero estar en ella, haber sido Campeona TBS o su rivalidad con Kris Statlander la tienen en lo más alto de la división femenil. Ahora está por ver si tiene un combate en All In.

► Willow Nightingale ama la lucha libre

Mientras, nos hacemos eco en SÚPER LUCHAS de sus recientes declaraciones en WGN Radio acerca de su amor por la lucha libre profesional y por demostrar constantemente su valía; cabe mencionarse que provienen de antes de su derrota en Dynamite:

«No hay forma de exagerarlo. Britt y Mercedes ambas aportan mucho poder estelar a la división. Mercedes, su reputación la precede. Tiene una larga historia de luchar en combates de alto riesgo en plataformas importantes. Britt es alguien que ha sido el rostro de nuestra división desde la creación de All Elite Wrestling y ha llevado esa bandera impulsando la división de lucha femenina hacia adelante.

«Así que ver a estas dos, viniendo de mundos diferentes, pero ambas siendo luchadoras de primer nivel enfrentarse. Quiero decir, en realidad no sé si lo harán, pero parece que esa es la dirección a la que nos dirigimos. Eso es fascinante por lo que puede significar para todas nosotras. Soy alguien que más recientemente demostró que también puedo estar allí en la cima con ellas.

«El título TBS, el título STRONG de Mujeres de New Japan. Me encantaría tener ambos nuevamente en algún momento pronto, pero estoy en el Torneo de la Fundación Owen Hart, y quiero ganar eso, y quiero ir a Wembley, y quiero enfrentar a Toni Storm, y quiero vencerla en All In. Luego quiero luchar contra alguien más en All Out.

«Amo la lucha, y me gusta demostrar mi valía una y otra y otra vez. Así que ese es mi enfoque en este momento. Mercedes, Britt, hagan lo suyo. Siempre las estaré observando. Mis ojos siempre están puestos en lo que todas en nuestra división están haciendo. Pero en este momento, mis ojos están fijados en ganar este Owen y llegar a Wembley.»