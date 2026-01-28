Hace ya algún tiempo que AEW y TNA dejaron de ser cercanas. Ninguna quedó muy contenta por el «crossover» trazado cinco años atrás (pese al impulso en ratings que supuso para iMPACT! durante varias semanas), y el alejamiento definitivo se produjo cuando TNA forjó su alianza con WWE hace ahora dos años, bajo sospecha de que el gigante estadounidense busca usarla como arma arrojadiza contra los Élite.

Nadie pensaría pues que talentos de cada bando pudieran compartir cartel, pero puntualmente, se ha obrado el milagro, como sucedió en el último show hasta ahora de MAPLE LEAF PRO, Reena Rumble; si bien luego de que unas declaraciones de Moose pusieran de manifiesto que la intención inicial de TNA no era esa.

Y lo insólito llega el próximo día 1 desde el Melrose Ballroom de New York City: Willow Nightingale, adscrita a AEW, luchará contra Mara Sadè, adscrita a TNA, en Superpower Slam, producido por Game Changer Wrestling y Jersey Championship Wrestling, con la colaboración de la revista de arte Orange Crush. Seguramente porque se trata de un evento benéfico (en beneficio de la comunidad neurodivergente), las puertas prohibidas no serán tales por una noche.

Ambas gladiadoras tienen bagaje en GCW y JCW. Sadè viene de perder ante Ryan Nemeth en TNA Genesis, mientras Nightingale defendió exitosamente el Campeonato TBS ante Julia Hart en el más reciente episodio de AEW Collision.

► Cartel Superpower Slam

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para Superpower Slam, cita que podrá verse en directo de manera gratuita vía YouTube a partir de las 7 pm ET el domingo 1 de febrero.

Mara Sadè vs. Willow Nightingale



Melrose Ballroom

Sunday, February 1, 2026

7 PM



100% benefiting the neurodivergent communityhttps://t.co/kYHjQkNlfe



