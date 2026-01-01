Willow Nightingale destrona a Mercedes Moné y conquista el Campeonato TBS

El Campeonato TBS estuvo en juego en una lucha donde Mercedes Moné y Willow Nightingale llevaron su rivalidad al límite.

Desde los primeros instantes, la campeona mostró agresividad, atacando con patadas voladoras y castigando a la retadora contra la barricada, incluso dañando la pantalla LED en su intento por imponer condiciones.

Willow respondió con potencia y resiliencia, resistiendo castigos y devolviendo cada ataque con lariats, Death Valley Drivers y balas de cañón que pusieron en aprietos a la entonces campeona. Moné apostó por la estrategia, castigando la pierna de Nightingale y buscando definir el combate con el Statement Maker y el Money Maker.

Momentos claves

El desenlace llegó tras una serie de contragolpes decisivos. Mercedes logró escapar de un Doctor Bomb y estrellar a Willow contra la mesa de comentaristas, pero no fue suficiente. En el intercambio final, Nightingale resistió los intentos de definición y logró revertir el Money Maker para conectar de lleno su Babe with the Powerbomb, asegurando la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Willow Nightingale inicia una nueva etapa como Campeona TBS, mientras que Mercedes Moné queda obligada a replantear su camino tras perder uno de los títulos más importantes de la división y el cinturón más importante de su colección.