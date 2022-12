«Algunos talentos creen que el acuerdo AEW de William Regal podría finalizar en diciembre de este año. (…) Todo indica que William Regal, de 54 años, se unirá a World Wrestling Entertainment en breve. Aunque no hemos escuchado nada oficial de la compañía (…)». A través de dos informes distintos, recientemente nos hacíamos eco en Súper Luchas de que William Regal estaría próximo a abandonar All Eelite Wrestling para tomar el camino de regreso a WWE.

The Devil's true colors have been shown, as #AEW World Champion @The_MJF leaves @RealKingRegal in a motionless heap in the middle of the ring here on #AEWDynamite on TBS. pic.twitter.com/RYvgHwXI8H — All Elite Wrestling (@AEW) December 1, 2022

► William Regal se ha ido de AEW

La novedad ahora es que el «Gentleman Villain» se ha ido de la que hasta ahora era su compañía; recordemos que comenzó a trabajar en ella en marzo de este año 2022 después de haber visto rescindido su contrato con la anterior en enero. Esta nueva información la comunica Dave Meltzer en el episodio más reciente de Wrestling Observer Radio. Es importante apuntar que ni William Regal ni AEW han realizado ningún comunicado que sirva como confirmación oficial.

«Regal se ha ido. No es como si tal vez se hubiera ido. Creo que esa es su despedida (lo ocurrido en Dynamite el miércoles)».

De ser así finalmente, lo último de William Regal en la organización Khan fue traicionar a Jon Moxley para poner en bandeja la coronación de MJF como Campeón Mundial de Peso Completo AEW para después ser traicionado por este en su primera aparición en televisión juntos. No es la mejor manera de despedirse pero no cabe duda de que fue un momentazo. Y ciertamente ya no se trata de Regal sino, en lo relativo a esta historia, de Maxwell Jacob Friedman. Y además eso deja la puerta abierta a un retorno.