William Regal renuncia a los podcasts

Una vez regrese a WWE, William Regal dejará de hacer podcast. No se sabe el motivo, pero la información ya es oficial. Su regreso será en 2023.

Aunque apareció en la pasada edición de AEW Dynamite, William Regal se va de AEW y regresará a WWE. De hecho, dicha aparición podía haber sido su despedida oficial de AEW y de Blackpool Combat Club. Jim Ross ya confirmó su salida de AEW e incluso lo hizo el propio Tony Khan.

Y ahora, se ha podido saber algo extra y es el hecho de que Regal dejará de hacer podcast una vez regrese a WWE. Y es que Regal, una vez despedido de WWE en 2021, empezó a hacer un video podcast llamado Gentleman Villain. Fue su compañero de transmisión, Matt Koon, quien en la más reciente edición del show reveló que el mismo iba a llegar muy pronto a su fin. Estas fueron sus palabras:

► William Regal se prepara para su regreso a WWE

«Mr. Regal ya no estará haciendo el podcast. Nos quedan tres episodios. Este es uno de ellos. La próxima semana, tendremos algo muy especial. El señor Regal me envió un correo electrónico hace tiempo. Ese correo electrónico fue titulado: ‘Lo que se debe y no se debe hacer en la lucha libre profesional’. Es una lista.

«Es una larga lista de cosas de lo que los luchadores deben hacer y lo que los luchadores no deben hacer. Tal vez, voy a estar hablando acerca de eso con un invitado la próxima semana. También, la próxima semana, les daré un adelanto del nuevo podcast en donde estaré.

«Será, en realidad, el podcast de alguien mucho más famoso, más grande y mucho mejor dentro del mundo de la lucha libre profesional que yo. Será un podcast en AdFreeShows y Podcast Heat, y bueno, deben escucharlo. Todavía no vamos a decir de quién será ese podcast».