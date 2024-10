En el programa de WWE NXT del 29 de octubre, Lexis King va a tener la oportunidad de enfrentar a Charlie Dempsey por la Heritage Cup. Una de las características de los combates por este título, es que los participantes cuentan con ayuda en sus esquinas. En el caso de quien lo ostenta, tiene a Myles Borne, Tavion Heights y Wren Sinclair en la facción que los cuatro comparten, No Quarter Catch Crew. Pero hasta ahora el retador no tenía a nadie a su lado.

