William Regal fue despedido de WWE el 5 de enero de este año, lo que puso fin a una carrera de 22 años con la compañía. Luego de que concluyera su cláusula de no competición, apareció en All Elite Wrestling, y rápidamente se unió a Jon Moxley, Bryan Danielson, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta para formar el Blackpool Combat Club, hasta que decidió traicionar a Moxley para ayudar a que MJF gane el Campeonato Mundial AEW en Full Gear. Es preciso acotar que llevó consigo el mismo nombre luchístico que utilizó en WWE, lo cual no ha ocurrido en muchos casos.

► William Regal le guarda un enorme respeto a Vince McMahon

Durante su época en WWE, las contribuciones de William Regal no pueden subestimarse, ya que realmente logró impulsar a NXT hacia lo que es ahora, siendo el artífice del desarrollo de muchas Superestrellas que hoy en día están destacándose dentro y fuera de la gran «W». Ahora está en AEW, se espera que pueda contribuir de buena manera, mientras dure su contrato con ellos hasta el 2025.

Durante un evento de firma virtual de K & S WrestleFest, William Regal reveló que posee registrado este nombre, pero estaba dispuesto para dejar de usarlo si Vince McMahon se lo pedía, como una señal de respeto a quien fuera su jefe. Sin embargo, el ex jefe le terminó dando su aval para que pudiera utilizarlo fuera de la WWE.

“Soy dueño de William Regal, pero si el Sr. McMahon me pidiera que no lo use, no lo usaría… Sería simplemente Steven Regal. Me dio su bendición. Ningún problema conmigo y el Sr. McMahon en absoluto”.