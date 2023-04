William Regal no se arrepiente de su regreso a WWE

William Regal volvió a la WWE a inicios de este año, con la finalidad de ser un instructor tras bastidores y ayudaría al nuevo talento en mejorar en el ring, incluyendo su hijo, Charlie Dempsey, quien lucha en NXT. Por un acuerdo que logró con Tony Khan para que le pudiera rescindir su contrato de AEW de forma adelantada, el británico no puede aparecer en pantallas, y desde entonces había estado trabajando con tranquilidad en la compañía.

Con el regreso de Vince McMahon, quien fue el que despidió a William Regal, mucho se especula sobre la situación del británico en WWE. Sin embargo, por el momento no se ha conocido nada y el reciente programa de NXT transcurrió con bastante normalidad, y sin el sello de McMahon.

Sin embargo, muchos fanáticos empezaron a decir cosas no muy buenas de Regal, en torno a un posible arrepentimiento de haber dejado AEW para regresar a WWE, pero Regal recurrió a su cuenta de Twitter y envió un mensaje muy contundente para dejar las cosas claras en torno a su situación. Dijo que la gente puede hacer suposiciones, pero él se mantiene fuera de la burbuja de la lucha libre y es honorable con sus asuntos comerciales.

Never look at at this, lpeople do for me.I have no remorse about anything.I don’t need a job in wrestling,I choose to stay and where I work.There are plenty of interviews of me from last year saying I only went elsewhere because DB asked me.I chose to keep working.I don’t need to

— William Regal (@RealKingRegal) April 5, 2023