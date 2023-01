NXT no es la misma que era cuando William Regal era su Gerente General. NXT 2.0 lo cambió todo y a pesar de que con Triple H como Director Creativo eliminó el “2.0” en realidad no ha vuelto a ser lo que era. El cambio se dio bajo el mando de Vince McMahon al considerar este que la marca amarilla no estaba funcionando tan bien como deseaba. De ahí podemos sacar la respuesta a ¿por qué se alejó de sus raíces? Pero veamos de qué manera lo explica el “Gentleman Villain” en Distraction Pieces Podcast with Scroobius Pip.

► La visión de NXT

“Hasta donde yo sé, yo fui la primera persona que supo algo sobre [los cambios] además de, obviamente, su esposa (la de Triple H, Stephanie McMahon) o el Sr. McMahon. ‘¿Cuál es tu visión?’.Esta es mi visión. ‘Bueno, vamos a ir y hacerlo’. Y con este increíble equipo que teníamos a nuestro alrededor para ayudar. ‘Correcto, entonces, ahí está la visión. Vamos’. P

“odría decir la visión; la visión era que ambos estábamos viendo, en ese momento, Boardwalk Empire. Y él dijo: ‘Cuando ves la lucha libre, sabes que la gente tiene sus propias ideas sobre ella, sean cuales sean. Puedes tener cosas graciosas, obviamente, las historias van pasando y puede haber todo tipo de violencia. Solo historias bien contadas. Nunca verás a nadie en ninguno de esos espectáculos como Los Soprano o Boardwalk Empire, desde el más pequeño hasta el más grande de los papeles, que parece fuera de lugar. Esa es la visión’”.

¿Qué os parecen las palabras de William Regal sobre NXT?

También podéis repasar a continuación todo lo que pasó esta semana en el último Monday Night Raw antes de Royal Rumble 2023.