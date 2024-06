William Regal se unió a AEW y se convirtió en el mánager del nuevo grupo de Bryan Danielson, Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta, denominado como el Blackpool Combat Club. Sin embargo, no le gustó su rol y muchas de las cosas que vio tras bambalinas en AEW, por lo que solicitó su salida.

Tony Khan lo aceptó, y le dio a Regal un veto de un año en donde no podía aparecer en las pantallas televisivas de WWE. Y muchos pensarían que los miembros del grupo se enojarían con Regal por hacer esto, pero no fue así.

► Así fue la reunión del Blackpool Combat Club

Una reciente fotografía lo confirma, pues Regal pudo encontrarse recientemente en un evento con Yuta y Castagnoli. El PDC US Darts Master en The Theater at Madison Square Garden en New York. Regal subió una fotografía a sus redes sociales, en donde se puede ver la reunión de los miembros del Blackpool Combat Club.

https://twitter.com/RealKingRegal/status/1797042438017790147

Los fanáticos han aprovechado el tuit para darle más de 8 Mil me gusta. Muchos piden a Regal de regreso a AEW, mientras que otros piden a Castagnoli de retorno a WWE.

Lo cierto es que ninguna de estas cosas parece que vaya a ocurrir. Castagnoli está bien en AEW,y Regal está próximo a debutar un personaje como manager de su hijo Charlie Demspey en NXT.