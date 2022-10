MJF y William Regal compartieron la semana pasada en Dynamite una de las mejores promos de este año en AEW, a la cual el mánager del Blackpool Combat Club le da continuación en un reciente episodio de su podcast, The Gentleman Villain. Ello en espera de que mañana «The Devil» aparezca de nuevo en televisión.

His name is Maxwell Jacob Friedman and he is BETTER THAN YOU and you know it! #AEWDynamite: Title Tuesday is LIVE on TBS! @The_MJF pic.twitter.com/I4tlEjUhoA — All Elite Wrestling (@AEW) October 19, 2022

► William Regal critica a MJF

«Después de dos correos electrónicos, le dije: ‘Tienes 19 años, ve y hazte un nombre’. Pasé mucho tiempo diciéndole todas estas cosas en las que necesitaba trabajar, y ser muy bueno con el micrófono es una de ellas, pero ya era bueno. Así fue como llegó a mi radar. Cuando me envió el tercer correo electrónico, era básicamente lo mismo que ya había visto. Hice lo mismo con todos los que he conocido. Ya le dije al muchacho: ‘Envíame un correo electrónico’. Se lo he dicho dos veces. Me envía otro cuando tengo 200 o más personas tratando de conseguir un trabajo, y la gente con la que ya estoy tratando, ahora solo me está quitando el tiempo. Incluso dijo eso.

«Me envió dos correos, le dije que no enviara más y me envió otro. ¿Por qué enviarme otro? Salió, hizo todas las cosas que le enseñaron, y el tiempo que ha pasado conmigo, hizo todo eso y se puso en posición. Eso es lo que quería, pero me envió un tercero, en un día en el que probablemente tenía 15 correos electrónicos para otras personas que desearían haber tenido una oportunidad. Eso requiere de tiempo, tienes que salir y hacerte un nombre.

“Lo que dije fue real. Si todo lo que necesitó fue un correo electrónico adicional que le dije que no me enviara para animarle a ser tan bueno como lo que está haciendo, trabajo hecho. De hecho, es triste que haya permitido que eso sea un problema durante siete años. Él no recuerda esto, es de conocimiento común ahora. No mucho después de que nos conocimos, tuve dos hemorragias en el cerebro y WWE me mantuvo completamente aislado y detuvo la entrada de correos electrónicos, siendo increíblemente buenos conmigo porque estaba recibiendo tratamiento. Estaba teniendo amnesia y dos hemorragias en el cerebro. Detuvieron todos los correos electrónicos que me llegaban. Había mucha gente, Ricky Starks era uno de ellos. Sammy Guevara era otro. Ese tipo de estuvo en la lista de desaparecidos durante mucho tiempo. No los oyes quejarse de mí. Lo ha convertido en otra cosa”.

¿Qué os parecen las palabras de William Regal sobre MJF?