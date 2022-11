Pudieron haber coincidido Bryan Danielson y Gunther en la escena independiente, pero el hecho de que «The American Dragon» lleve más de una década sin dejarse ver sobre las ligas alternativas, resulta crucial.

Cuando Danielson tuvo su última aparición como agente libre —allá por agosto de 2010— antes de ser recontratado por WWE, Gunther —entonces Big Van Walter— comenzaba a sobresalir dentro del circuito europeo.

Y también pudieron haber coincidido en el Imperio McMahon, pero quiso el destino que Gunther diera el salto al elenco principal de la empresa justo cuando Danielson estaba a punto de cambiar de aires, más allá de puntuales implicaciones anteriores bajo los grandes focos; caso de Survivor Series 2019, donde ambos formaron parte del cartel con encuentros distintos.

Actualmente, parece poco probable que a medio plazo podamos ver un duelo entre Danielson y Gunther. No hay visos de que el miembro de Blackpool Combat Club pretenda dejar AEW, ni tampoco se vislumbra un descontento de Gunther con su situación actual en McMahonlandia.

Y durante reciente firma virtual con K&S WrestleFest, William Regal dejó claro que le encantaría ver un Bryan Danielson vs. Gunther, sabedor de que resultaría una lucha imperdible (créditos a POST Wrestling por la transcripción).

