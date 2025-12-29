William Regal alerta: “Esto va a acabar muy mal”

El ex-luchador William Regal sabe perfectamente el precio que la lucha libre hace pagar a la salud y tiene algo que decir al wrestling actual. El veterano no habla de nadie (que luche en el presente) en concreto pero, por ejemplo, nuevamente, Darby Allin estuvo haciendo locuras en AEW Worlds End 2025, sobre lo cual después del evento Dave Meltzer comentó que ya no necesita hacer locuras porque ya es una estrella pero que esta es una mentalidad que no tiene ni tendrá.

► La advertencia de William Regal

I stay off here but was alerted to something to day that has alarmed me. I don’t read any comments so don’t waste your time trying to argue or justify your very wrong opinions on this. I broke my neck twice,9/93 in ring and a car wreck in ‘97 and stupidly never told anyone. And I… pic.twitter.com/BHxtPm6rjM — William Regal (@RealKingRegal) December 28, 2025

“No suelo estar por aquí, pero hoy me avisaron de algo que me ha alarmado. No leo comentarios, así que no perdáis el tiempo intentando discutir o justificar vuestras opiniones, que están muy equivocadas. Me rompí el cuello dos veces: una en el ring en septiembre del 93 y otra en un accidente de coche en el 97, y estúpidamente nunca se lo dije a nadie. A mí me enseñaron correctamente a hacer el puente y a no caer sobre la parte superior de la cabeza. Es una habilidad que quizá el 99,9 % de la gente no conoce ni aprenderá nunca ya. Seguí adelante como pude, pero conocía todos los trucos que, de nuevo, hoy en día la gente no aprende: solo ven vídeos y copian.

Después de que Misawa-san falleciera por problemas en el cuello pensé que estas tonterías se acabarían, pero han ido a peor. Y cada vez que hablo con alguien sobre hacer este tipo de cosas, la respuesta es: ‘bueno, no duele…’. Creedme, dolerá. Tengo personas muy cercanas a mí ahora, Bryan (Danielson) es una de ellas, que sufren a diario, igual que yo, por el cuello. Es una miseria diaria y dormir y cualquier otro aspecto de tu vida se vuelve más que difícil.

Aunque la gente use la palabra ‘duro’ para referirse a mí, nunca me oiréis decirlo, porque no lo soy ni creo haberlo sido nunca. El dinero y esa supuesta fama sin sentido no valen el dolor ni los supuestos dos minutos de gloria que obtienes haciendo estos movimientos ridículos dejándote caer sobre la cabeza. La gran mayoría de los fans no sabe distinguir entre un suplex vertical y un brainbuster, y ese ya es un movimiento mucho más suave que muchos de los que veo ahora.

Tengo 57 años y cada día soy menos relevante, pero la fama nunca ha sido lo mío. Así que la mayoría de vosotros que hacéis estas cosas ESTÚPIDAS no vais a escucharme, pero ojalá algunos sí lo hagan. Parad ahora si queréis tener una calidad de vida decente después del wrestling, porque esa etapa de vuestra vida se acabará antes de lo que pensáis. El wrestling bien hecho ya es suficientemente duro, pero los cuellos rotos o la muerte no son algo que deba pareceros duro ni ‘cool’. Es un pensamiento idiota.”