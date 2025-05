Will Ospreay: «Yo podría ser un ‘Paul Heyman Guy'»

¿Qué tan grande podría ser una alianza entre el luchador Will Ospreay y el mánager Paul Heyman? Posiblemente, la lucha libre profesional nunca descubra la respuesta a esta pregunta. Parece imposible que «The Wiseman» deje algún día WWE de la misma manera que «The Aerial Assassin» tome ese camino desde AEW.

Dicho esto, atendamos a las recientes e interesantes declaraciones de Ospreay en Superstar Crossover:

«Escucha, sí, claro. Paul me dio ese momento increíble hace tiempo, cuando me ofreció un contrato con EVOLVE hace años. No lo acepté. La verdad, la paga era una mierda», dice entre risas, antes de admitir que ese comentario era en broma. « Fue un gesto muy bueno, pero yo amo a Paul Heyman . Crecí viéndolo, hermano. Siempre he admirado su habilidad para evolucionar su personaje y adaptarse a diferentes roles . Es un genio.»

Por otro lado, Ospreay también hace un potente comentario sobre sí mismo en redes sociales:

Little trip down memory lane!

2019 was the year I really understood the assignment and what I wanted to achieve.

Felt like an animal that year.

The fact it got made into this dope MV is crazy

[made by Sarcastic] https://t.co/TIDwnESvwF @OdyseeTeam

— Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) May 20, 2025