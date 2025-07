Will Ospreay y Swerve Strickland vencen a The Young Bucks

Will Ospreay y Swerve Strickland lograron una gran victoria en equipo tras superar a los experimentados Young Bucks, Matthew y Nicholas Jackson, en un combate lleno de emoción, agilidad y momentos de alto impacto.

El encuentro comenzó con dominio de los Bucks, quienes rápidamente se turnaron en el ring para tomar control. Sin embargo, Will y Swerve demostraron tener una química especial, recuperando terreno con una combinación precisa de ataques.

Los Jackson intentaron varias veces finiquitar a Ospreay, incluso aplicándole un brutal TK Driver en el filo del ring. Swerve, por su parte, también sufrió castigos, incluyendo una Superkick que lo estrelló contra las escaleras metálicas, además de un ataque sorpresa que dejó fuera de combate a su mánager, Prince Nana.

A pesar de todo, la dupla Ospreay-Strickland resistió y regresó con fuerza. Realizaron maniobras espectaculares como un Sky Twister Press doble desde la misma esquina y un combo de Stormbreaker y Swerve Stomp que estuvo cerca de darles la victoria.

En el momento más crítico, Will golpeó accidentalmente a Swerve, lo que casi les cuesta el combate. Los Young Bucks aprovecharon para aplicar múltiples Superkicks y su movimiento clásico, EVP Trigger, pero Ospreay logró sobrevivir.

Ya en los minutos finales, Swerve protegió a su compañero poniéndose frente a él para recibir varias patadas, lo que encendió su espíritu de lucha. Unidos una vez más, ambos conectaron una serie de ataques demoledores: Hidden Blade y House Call sobre Matthew Jackson para obtener la cuenta de tres.

WILL OSPREAY AND SWERVE STRICKLAND WIN IN AN INSTANT CLASSIC WITH A HOUSE CALL AND HIDDEN NLADE COMBO!!!!!!!

THE YOUNG BUCKS HAVE BEEN STRIPPED OF THEIR EVP TITLES! #AEW #AEWAllInTexas

pic.twitter.com/U93MrZtTW5

— 🅰️🅾️ (@KXNGAO) July 12, 2025