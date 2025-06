Will Ospreay y Swerve Stricklan retan a los Young Bucks para All In

Will Ospreay y Swerve Strickland fueron pactados a una lucha al inicio del evento sin que estuvieran listos, por lo que incluso subieron al ring aún preparándose para el encuentro.

Los rivales fueron Blake Christian y Lee Johnson, quienes llegaban como víctimas y aunque por momentos pudieron hacer un par de movimientos buenos, fueron dominados la mayor parte del encuentro.

Pese a sufrir la mayoría del combate, tuvieron destellos, pero resistieron a sus rivales. Y esto se vio más cuando Nick y Matt Jackson aparecieron para distraer a Swerve y Ospreeay, quienes comenzaron a ser dominados por Brake y Lee. Sin embargo, la reacción de Ospreay y Strickland fue contundente con Sweve conectando un Call House para llevarse el combate.

Al final del combate, Swerve Strickland y Will Ospreay retaron a los Bucks para All In el 12 de junio.