Bastante culpa tienen Will Ospreay y Kyle Fletcher de que durante este último mes muchos se muestren escépticos hacia la posibilidad de que Dynasty 2025 esté a la altura de Revolution 2025, un PPV situado ya entre los mejores producidos por AEW en su historia.

Recordando la intensidad y arrojo de aquel Young Bucks vs. Lucha Brothers de All Out 2021, Ospreay y Fletcher entraron en una jaula de acero dispuestos a dejarse el alma y el cuerpo. Y de hecho, «The Aerial Assassin» casi se deja una cadera por el camino por el «spot» de la velada, cuando aplicó un Spanish Fly desde lo alto de la estructura y su caída no fue demasiado amable. Pocas luchas con esta estipulación han logrado aunar narrativa, espectacularidad y violencia como la vista en Revolution 2025.

► Las odiosas comparaciones

Esta semana, a modo de promoción de Dynasty 2025, Will Ospreay se pasó por el podcast ‘Battleground’, y allí habló orgulloso sobre su «steel cage» con Kyle Fletcher, dejando una velada comparativa… no tan velada.

«Colega, estaba pensando en ello hace poco. No me viene a la mente un combate en jaula de acero que ofreciera movidas riesgosas, narrativa y drama a tan alto nivel como esa. A ver, algunos intentaron igualarlo al día siguiente y no pudieron…»

Revolution 2025 tuvo lugar el pasado 9 de marzo, y 24 horas después, estelarizando Monday Night Raw, CM Punk y Seth Rollins batallaron en una jaula de acero. No sólo Ospreay ha querido cotejar estos combates, pues numerosos seguidores en su momento también lo hicieron, alimentando un absurdo tribalismo establecido dentro de la IWC desde que AEW osó posicionarse como competencia de WWE.

Quedémonos con una reflexión reciente de Swerve Strickland.

«Es casi como ver las películas taquilleras y todo eso allá, pero allí no hay pantalla verde ni cables. ¿Sabes actuar? Eso es AEW. Tienes que actuar para poder actuar en nuestras películas. Somos A24. Las actuaciones y la actuación tienen que ser impecables. Puedes disfrutar de ambas [AEW y WWE] y ambas tienen éxito. Esa es la belleza»