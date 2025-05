Will Ospreay y Kyle Fletcher, por la final del Torneo de la Fundación Owen Hart

El Torneo de la Fundación Owen Hart ya tiene final, pues Will Ospreay enfrentará a Adam Page el 25 de mayo en Double or Nothing.

La lucha fue una auténtica guerra, pues Kyle Fletcher estaba dispuesto a volver a enfrentar a su examigo, mientras que Hagman ya no puede permitirse una derrota, por lo que dejaron todo en el cuadrilátero.

Desde el inicio, ambos luchadores se atacaron con fiereza: codazos, Lariats, Superkicks y castigos contra la barrera de protección marcaron el ritmo del combate.

Fletcher, sangrando de la espalda baja, resistió un Death Valley Driver, múltiples Lariats, y hasta un devastador Tombstone Piledriver fuera del ring. Aun así, sorprendió con un Brainbuster en el filo del cuadrilátero y estuvo cerca de la victoria tras una patada baja y otro Brainbuster que solo llegó a dos.

Pero Page no se rindió. Tras dos Deadeyes —uno de ellos sobre el filo—, un Moonsault y finalmente dos Buckshot Lariats consecutivos, logró el conteo de tres para avanzar en el torneo.

Finalmente, Adam Page consiguió la victoria y ahora enfrentará a Will Ospreay, recordando que el ganador del torneo, además de llevarse el trofeo, será el retador al Campeonato Mundial, el cual actualmente tiene Jon Moxley.