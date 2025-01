Will Ospreay y Kenny Omega se unen contra Don Callis

Will Ospreay y Kenny Omega han mantenido una intensa rivalidad, y parece que ninguno de los dos puede dejarla atrás. Sin embargo, The Cleaner parece guardar más resentimiento, a pesar de que ambos tienen un enemigo en común: Don Callis.

Ospreay apareció para hablar con Omega, recordándole que comparten el desprecio hacia Don Callis, quien los traicionó. Justo cuando estaba a punto de proponer una alianza, fue interrumpido por Kenny Omega, quien enfatizó que él es el mejor, mientras que Ospreay es el segundo. Además, Omega recordó que Ospreay lo atacó con un desarmador, algo que no podía olvidar, y dejó en claro que, si buscaba una alianza, la respuesta era «no».

En ese momento, Don Callis llegó acompañado de toda su facción, integrada por Konosuke Takeshita, Lance Archer, Brian Cage y Kyle Fletcher. De inmediato, Omega se lanzó contra ellos, pero fue superado por la superioridad numérica. Sorprendentemente, a pesar de lo dicho anteriormente, Ospreay acudió en su ayuda.

Ambos luchadores enfrentaron a los cuatro rivales. Aunque estaban en desventaja numérica y recibieron varios golpes, decidieron trabajar juntos, lo que les permitió repeler los ataques.

KENNY OMEGA AND WILL OSPREAY GOING FXCKING WILD TO START DYNAMITE!!! HOLY SH*T!!! #AEWDYNAMITE

— 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) January 23, 2025