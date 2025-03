La estrella de AEW Will Ospreay se sentó recientemente con Yahoo Sports para una interesante entrevista mientras ultima los preparativos para enfrentar a Kyle Fletcher en una lucha Steel Cage en el evento de pago por visión Revolution 2025.

Hoy, «The Aerial Assassin» ya no es un joven luchador que busca su camino sino uno de los mejores de todo el mundo y alguien en quien los nuevos pueden fijarse, como él hizo con Bryan Danielson o AJ Styles. Así lo explica a nuestro compañero Cameron Hawkins:

«Realmente creo que para la próxima generación que viene, ellos nos verán a mí y a Kenny de la misma manera en que yo veía a Bryan Danielson y AJ Styles. Tomo eso como un gran cumplido y con todo el respeto y la responsabilidad del mundo. Me motiva dejar algo atrás, para que cuando llegue la próxima persona, la carga de trabajo no termine conmigo. La carga de trabajo siempre encontrará una manera de producir más luchadores que quieran esforzarse y ofrecer a los fanáticos experiencias increíbles en la lucha libre profesional.»

«Creo que esa es la similitud entre Kenny y yo: somos esos tipos ahora. Somos los que queremos brindar a la gente combates emocionantes y con una narrativa apasionante. Creo que la diferencia entre Kenny y yo es que todavía lo veo como una montaña que necesito escalar. Hay cosas que Kenny hace que me dejan asombrado y que me impresionan. Cuando la gente trata de compararnos, obviamente hay cosas que hacemos de manera muy diferente, ya sea en estilo o incluso en términos atléticos. Pero siempre estaré maravillado por la capacidad de Kenny de atraer a todos. Siempre ha tenido esa habilidad de capturar la imaginación de la gente y dejar recuerdos duraderos. Y creo que eso es lo que quiero aprender a dominar.»

