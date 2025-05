Aunque no se llevan bien, y tendrán que enfrentarse en la final por la Copa de la Fundación Owen Hart, Will Ospreay y Adam «Hagman» Page tuvieron que unirse para enfrentarse a dos rivales de la Don Callis Family, quienes les han hecho la vida imposible.

Fue así que Josh Alexander y Konosuke Takeshita, llegaron con la misión de vencer a los dos aliados y rivales para intentar dejarlos fuera de acción. El duelo comenzó con Ospreay y Takeshita, pero pronto Alexander ingresó buscando imponer su fuerza, aunque la agilidad de su rival logró por momentos tomar el control.

Los integrantes de la Familia de Don Callis intentaron jugar con la mente de sus dos rivales. Aunque el temperamento de Page parecía que podría jugarle en contra, logró responder con todo, inclinando la balanza a su favor y dejando fuera de combate a Alexander por algunos momentos.

Page consiguió dominar a sus oponentes y, junto a Ospreay, castigaron duramente a Takeshita con potentes golpes. No obstante, los dirigidos por Don Callis reaccionaron, y un vuelo espectacular de Konosuke que impactó a sus rivales les permitió retomar el control del combate.

Ospreay y Adam Page sorprendieron por el buen trabajo en equipo, ya que, aunque son rivales en la Copa, su odio hacia la Familia de Don Callis permitió que se entendieran bastante bien, incluso realizando un par de vuelos coordinados hacia el exterior del ring.

Aunque Alexander parecía el eslabón “débil”, su fuerza y experiencia fueron clave para contrarrestar la velocidad y espectacularidad de Ospreay. Page ingresó al relevo para equilibrar las acciones, pero una serie de suplex ejecutados por Takeshita y Alexander sobre Ospreay dejaron al luchador aéreo visiblemente lastimado.

Cuando el combate parecía ir en ascenso, Page se robó el relevo y estuvo a punto de golpear a Ospreay con un Buckshot Lariat al fallar un ataque contra Alexander. Ospreay intentó contraatacar con un Hidden Blade sobre Josh, pero este lo esquivó, lo que casi provoca que golpeara a su propio compañero.

¡COMBO DE HIDDEN BLADE Y BUCKSHOT LARIAT A JOSH ALEXANDER! Will Ospreay y Hangman Adam Page derrotan a Alexander y Konosuke Takeshita

Finalmente, ambos lograron conectar sus movimientos finales sobre Alexander para dejarlo fuera de combate y llevarse la victoria. Sin embargo, al final del combate, los aliados de Don Callis los atacaron. Aunque lograron repelerlos y sacarlos del ring, un error entre Page y Ospreay provocó un choque entre ambos. Aunque el incidente no pasó de un careo, terminaron enfrentados y se retaron de cara a Double or Nothing