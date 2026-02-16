Desde el pasado año, Will Ospreay venía avisando de las intenciones de EVE: celebrar el mayor show exclusivamente femenil en la historia de la lucha libre europea. Y hoy, parece que podemos confirmar que esto se hará realidad con Wrestle Queendom VIII, el próximo 8 de marzo desde el indigo at The O2 de Londres (Inglaterra)
EVE anuncia «sold out» para su gran cita e insta a los seguidores que no consiguieran localidad a suscribirse a su canal de YouTube para así ver el show desde sus casas. Aunque no se han revelado datos concretos de ventas, es de suponer que al menos 1000 boletos se habrán despachado, considerando que esa cifra supone su mejor marca. Mientras, Ospreay hace una promesa.
Muchas gracias por ser parte con vuestro dinero ganado con esfuerzo para demostrar cuánto apoyáis la lucha libre femenil!!
Gracias a cada luchadora que ha llevado a EVE a este punto
Se lo prometo a todas y cada una de las personas. ¡¡Vamos a salirnos con esto y daros EL mejor show de este año!!
► «Wrestle Queendom Weekend»: cartel actualizado
Además, como ya comentamos, dos días antes de Wrestle Queendom VIII, el 6 de marzo, EVE presentará Women Behaving Badly, desde el Big Penny Social de Londres (Inglaterra). He aquí todo lo anunciado para ambas veladas.
[Women Behaving Badly]
- Syuri y Safire Reed vs. AZM y Alex Windsor
- Miyu Yamashita vs. Jamie Hayter
- DASH Chisako vs. Anita Vaughan
- Dani Mo y Melissa Fierce vs. French Art (Cory Zero y JGU)
[Wrestle Queendom VIII]
- CAMPEONATO EVE: Rhio (c) vs. Session Moth Martina
- CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Kris Statlander (c) vs. Charlie
- CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow) (c) vs. Charli Evans y una luchadora por determinar
- Harley Cameron vs. Amira Blair
- Willow Nightingale vs. Nina Samuels
- AZM vs. Safire Reed
- SUDDEN DEATH 16: DASH Chisako vs. Amale vs. Miyu Yamashita vs. Jamie Hayter vs. Alexxis Falcon vs. más participantes por determinar
