No está mal despedirse temporalmente de una empresa protagonizando uno de los mejores combates del 2022 y de paso elevando a tu rival como el próximo gran talento británico. Will Ospreay tiene en Revolution Pro Wrestling su segunda casa, y «The Assassin» quiso conjurar un hasta luego el pasado 21 de agosto tras perder el Campeonato Británico Indisputable de Peso Completo ante Ricky Knight Jr. en el show por el décimo aniversario de esta «indie».

Exponiendo la necesidad de un descanso mental junto a su familia, Ospreay anunció que no pisaría el ring de RevPro durante un tiempo. Pero las circunstancias han querido que el Campeón de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP vuelva este fin de semana al producto de Andy Quildan en el evento Uprising.

Conectando con aquella implicación de agosto, Ospreay servirá de salvavidas como consecuencia de la baja competitiva de Ricky Knight Jr. El sobrino de Saraya sufrió recientemente una rotura de muñeca y ante su incapacidad de defender el magno cetro de oro frente a Great-O-Khan, su tío Zak Knight asumirá el compromiso en su nombre. A su vez, este estaba programado para enfrentar en mano a mano a Tomohiro Ishii, así que ahora, Ospreay pasa a ser el oponente de «Stone Pitbull».

Sólo se han visto las caras una vez en mano a mano Will Ospreay y Tomohiro Ishii, hace dos años dentro del G1 Climax; gran combate del que Ospreay salió victorioso. Actualmente, con un Ospreay enfocado en su duelo contra Kenny Omega que veremos el 4 de enero como parte del cartel de Wrestle Kingdom 17, el líder de United Empire considera que enfrentar a Ishii puede servirle de «calentamiento».

He aquí el cartel hasta el momento de RevPro Uprising 2022, que tendrá lugar este sábado 17 de diciembre desde el York Hall de Londres (Inglaterra).

He’s taking time off, but when we needed help he was the 1st to step up.



1 more match to add to perhaps the most impressive body of work seen inside a calendar year.



WILL OSPREAY VS TOMOHIRO ISHII

THIS SATURDAY, YORK HALL BETHNAL GREEN, LONDON



🎟️https://t.co/FITkz52ZyG pic.twitter.com/oN1oItQNvV